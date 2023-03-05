



В El Al нет пилотов, которые полетят с Нетаниягу в Рим

Ожидается, что в четверг премьер-министр Биньямин Нетаниягу и его супруга Сара полетят с визитом в Рим и встречей с премьер-министром Италии. Несмотря на это, все еще неясно, кто полетит с ними. В 14:00 в El Al закрывается тендер для пилотов, желающих принять участие в полете и выполнить его. о сообщению 12-го канала израильского ТВ, заявок от желающих пока на него не подано.



Проблема с комплектованием рейса имеет две причины: первая - протест против правовой революции и нежелание пилотов компании лететь с четой Нетаниягу в Рим. Вторая причина связана с тем, что парк самолетов Boeing 777 компании El Al все еще "восстанавливается" после кризиса коронавируса и постепенно возвращается к полетам и полноценному обслуживанию. В настоящее время не все пилоты полностью готовы к полетам на самолетах этого типа.



Поскольку офис премьер-министра настаивает на том, что полет состоится на самолете Boeing 777, который больше по размеру, пока неясно, кто будет полетит с Нетаниягу.



По оценкам, если пилота для полета найти не удастся, то совершать полет будет руководитель флота, к которому присоединятся те, кого удастся найти и собрать команду. Второй вариант заключается в том, что канцелярия премьер-министра может пойти на компромисс и Нетаниягу полетит на Boeing 737 или арендует самолет за рубежом.