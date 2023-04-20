



В El Al боятся бунта в случае увольнения пилота сравнившего реформу с Холокостом

El Al вызвала на слушания перед увольнением пилота, выступившего в поддержку протеста против реформы судебной системы.



Во время рейса авиакомпании El Al в Нью-Йорк капитан обратился к пассажирам с объявлением.



Он сказал, что "такие вещи, как Холокост, потенциально могут произойти в диктатурах, и мы боремся за то, чтобы Израиль оставался демократической страной".



Пилот произнес эти слова в конце процесса посадки пассажиров в самолет в Израиле перед взлетом. По словам пассажира самолета, пилот произнес эти слова как на иврите, так и на английском языке.



Компания опасается, что увольнение пилота приведет к “восстанию”.



Слушания по делу пилота пройдут в начале следующей недели.



Менеджменту компании “очень не понравились” заявления пилота, и компания “готова идти до конца”. Причиной этого являются участившиеся случаи проблем с пилотами из-за их политических взглядов - наиболее ярким выражением чего стал отказ пилотов El Al летать с премьер-министром Нетаниягу.

