



В ЕК намерены ввести "динамическое" ограничение цены на газ

Европейская комиссия планирует в крайнем случае предложить "динамическое" ограничение цен на природный газ в ЕС и обязательные ограничения по степени, в которую цены могут колебаться в течение одного дня. Это следует из проекта предложения, сообщает Reuters.



Так, Европейскому агентству по сотрудничеству регуляторов энергетики (ACER) будет поручено до 23 марта разработать "эталонную" цену на сжиженный природный газ, который покупает ЕС. Комиссия рекомендует потенциальное вмешательство в цену на главном газовом хабе Европы в Нидерландах согласно механизму передачи прав собственности (TTF).



ЕС "как крайнее средство" предложит установить рыночную "динамическую" цену, по которой транзакции природного газа могут осуществляться на спотовом рынке TTF при определенных условиях. В то же время, эти меры не должны повлиять на безопасность поставки или привести к увеличению потребления газа.