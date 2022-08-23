



В Египте пройдет пятисторонний региональный саммит

Сегодня в Египте должен стартовать пятисторонний региональный саммит, в котором примут участие лидеры ОАЭ, Иордании, Ирака, Бахрейна и Египта.



Об этом сообщает TRT World.



По данным издания, стороны обсудят ряд вопросов, включая спор между Каиром и Хартумом и Эфиопией из-за плотины на Ниле, региональные конфликты в Йемене, Сирии и Ливии, и "нападение" Израиля на Газу.



По сообщениям египетских СМИ, на саммите будут обсуждаться региональные вопросы и "укрепление связей для решения общих задач".