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В Египте пройдет пятисторонний региональный саммит
23.08.2022 07:01 Ольга Белозерова

В Египте пройдет пятисторонний региональный саммит

Сегодня в Египте должен стартовать пятисторонний региональный саммит, в котором примут участие лидеры ОАЭ, Иордании, Ирака, Бахрейна и Египта.

Об этом сообщает TRT World.

По данным издания, стороны обсудят ряд вопросов, включая  спор между Каиром и Хартумом и Эфиопией из-за плотины на Ниле, региональные конфликты в Йемене, Сирии и Ливии, и "нападение" Израиля на Газу.

По сообщениям египетских СМИ, на саммите будут обсуждаться региональные вопросы и "укрепление связей для решения общих задач".

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