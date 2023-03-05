



В Египте 14 человек приговорены к тюрьме по обвинению в терроризме

В Египте по обвинению в терроризме 14 человек приговорены к тюремному заключению на срок от пяти до 15 лет. Судебный процесс, в ходе которого был вынесен приговор, правозащитные группы осуждают как несправедливый.



Об этих последних массовых приговорах в Египте сообщает Египетская инициатива по правам личности, одна из самых известных правозащитных организаций страны.



Подозреваемые были арестованы в 2018 году в рамках широкомасштабного подавления властями инакомыслия.



Двое адвокатов-активистов, Эззат Гонием из Египетского координационного совета по правам и свободам и Мохамед Абу Хорарира,приговорены к 15 годам лишения свободы. Они были осуждены за вступление в террористическую группу "Братья-мусульмане"и финансирование ее деятельности.

