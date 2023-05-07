



В Эгед начали внезапную забастовку в Иерусалиме, Хайфе и Реховоте



Сегодня утром (воскресенье) водители компании "Эгед" начали внезапную забастовку, в результате чего возникли перебои в работе линий и общественного транспорта в городах Иерусалим, Хайфа и Реховот.



Гистадрут объяснил, что этот шаг был предпринят в знак протеста против насилия в отношении водителей.



Эгед сообщил: "Сегодня в 4:30 утра Гистадрут совместно с Национальным советом трудящихся принял решение в одностороннем порядке начать забастовку в Эгед Тальпиот в Иерусалиме, Неве Шаанан в Хайфе и Реховоте. Это - насилие, который наносит ущерб тысячам пассажиров, которые сегодня утром стоят на остановках общественного транспорта. Руководство компании использует все законные средства, чтобы прекратить эту дикую забастовку".