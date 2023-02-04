



В Единой России заявили об угрозе "турбо-патриотического майдана"

оскольку либералы и коммунисты потеряли возможность устраивать массовые демонстрации, теперь майданную опасность для России представляют «турбо-патриоты», недовольные медленными, по их мнению, действиями армии РФ в зоне СВО.



Об этом в эфире интернет-канала «Politwera» заявил депутат Госдумы Олег Матвейчев.



«Пока ситуация не настолько критична, но 2023 год будет очень опасный. И нас будут выталкивать не на либеральный майдан. Либералы все дискредитировали себя, сбежали. Коммунисты сейчас тоже не выведут, и тема коррупции тоже.



Сейчас единственная опасность для нашего государства – турбопатриотический майдан с лёгкой левизной и разговорами заодно и про коррупцию. Это как раз и есть способ вывести людей», – отметил Матвейчев.



«А повод может быть любой. Скажем, в очередной раз случится что-то типа Изюма или Балаклеи, и очередная истерика, что всё, выходим на улицы, убираем какого-нибудь «вора Шойгу», и начинается эта история.



Более того, они наверняка захотят кого-то и на президентских выборах, кто будет задвигать что-то турбо-патриотическое, если будет такой кандидат. То есть, всё чисто по майданному сценарию», – резюмировал депутат.