



В доме Болсонару провели обыски

В среду, 3 мая, полиция провела обыски в доме у бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару.



По данным местных СМИ, это произошло в рамках расследования по делу о вводе ложных данных о вакцинации от коронавируса в систему министерства здравоохранения.



Уточняется, что обыски проводились в рамках расследования в отношении группы, подозреваемой во вводе ложных данных о прививках.



Правоохранители задержали бывшего главного военного советника и помощника Болсонару подполковника Мауру Сезара Барбозу Сида. Также были арестованы два охранника.



Ожидается, что экс-президент Бразилии даст показания по делу.





