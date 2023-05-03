В доме Болсонару провели обыски
В среду, 3 мая, полиция провела обыски в доме у бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару.
По данным местных СМИ, это произошло в рамках расследования по делу о вводе ложных данных о вакцинации от коронавируса в систему министерства здравоохранения.
Уточняется, что обыски проводились в рамках расследования в отношении группы, подозреваемой во вводе ложных данных о прививках.
Правоохранители задержали бывшего главного военного советника и помощника Болсонару подполковника Мауру Сезара Барбозу Сида. Также были арестованы два охранника.
Ожидается, что экс-президент Бразилии даст показания по делу.