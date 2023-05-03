Новости » Политика
В доме Болсонару провели обыски
03.05.2023 14:21 Алина Груднева

В доме Болсонару провели обыски

В среду, 3 мая, полиция провела обыски в доме у бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару.

По данным местных СМИ, это произошло в рамках расследования по делу о вводе ложных данных о вакцинации от коронавируса в систему министерства здравоохранения.

Уточняется, что обыски проводились в рамках расследования в отношении группы, подозреваемой во вводе ложных данных о прививках.

Правоохранители задержали бывшего главного военного советника и помощника Болсонару подполковника Мауру Сезара Барбозу Сида. Также были арестованы два охранника.

Ожидается, что экс-президент Бразилии даст показания по делу.


 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы