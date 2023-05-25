



В доме Гитлера будут проходить тренинги для полицейских

Дом в Австрии, в котором родился Адольф Гитлер перестроят под полицейский участок, который будут использовать для тренинга по правам человека для полицейских, сообщает BBC .



Адольф Гитлер родился в городке Браунау-на-Инне в съемной комнате на верхнем этаже этого дома в 1889 году. Ожидается, что работы по переоборудованию дома начнутся осенью.



Сообщается, что по плану строительные работы должны быть завершены к 2025 году, а полиция прибудет туда в 2026 году.



Во время правления нацистов дом превратили в "святилище" Гитлера, жившего в доме всего несколько месяцев. Когда в 1944 г. нацисты начали терять власть, его забили досками.



В течении десятилетий австрийское правительство арендовало здание у его бывшей владелицы Герлинды Поммер, пытаясь остановить ультраправый туризм. Также некоторое время здание использовалось в роли садика для детей с особыми потребностями.



В 2016 году правительство приняло закон, разрешающий конфисковать у нее дом в обмен на компенсацию в размере свыше 800 тысяч евро. Через три года Министерство внутренних дел объявило о планах превратить здание XVII века в полицейский участок.



