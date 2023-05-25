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В доме Гитлера будут проходить тренинги для полицейских
25.05.2023 02:32 Ирина Демьянова

В доме Гитлера будут проходить тренинги для полицейских

Дом в Австрии, в котором родился Адольф Гитлер перестроят под полицейский участок, который будут использовать для тренинга по правам человека для полицейских, сообщает BBC .

Адольф Гитлер родился в городке Браунау-на-Инне в съемной комнате на верхнем этаже этого дома в 1889 году. Ожидается, что работы по переоборудованию дома начнутся осенью.

Сообщается, что по плану строительные работы должны быть завершены к 2025 году, а полиция прибудет туда в 2026 году.

Во время правления нацистов дом превратили в "святилище" Гитлера, жившего в доме всего несколько месяцев. Когда в 1944 г. нацисты начали терять власть, его забили досками.

В течении десятилетий австрийское правительство арендовало здание у его бывшей владелицы Герлинды Поммер, пытаясь остановить ультраправый туризм. Также некоторое время здание использовалось в роли садика для детей с особыми потребностями.

В 2016 году правительство приняло закон, разрешающий конфисковать у нее дом в обмен на компенсацию в размере свыше 800 тысяч евро. Через три года Министерство внутренних дел объявило о планах превратить здание XVII века в полицейский участок.

 

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