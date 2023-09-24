



В “ДНР” ввели 5-часовой комендантский час, цензуру и запрет собраний

Согласно указу, опубликованному в воскресенье, 24 сентября глава “ДНР” Денис Пушилин ввел комендантский час, запретив присутствие гражданских лиц на улицах и в общественных местах с 23:00 до 4:00 с понедельника по пятницу.



Указом запрещены собрания, митинги и демонстрации, а также другие массовые мероприятия без разрешения “Оперативного штаба по реагированию на военные угрозы в Донецкой Народной Республике”.



Подписанный Пушилиным указ ввел "военную цензуру почтовой корреспонденции и сообщений, передаваемых по системам телекоммуникаций, а также контроль за телефонными разговорами".



Среди других шагов, предусмотренных приказом Пушилина, – создание контрольно-пропускных пунктов и постов охраны на границах с Луганской и Запорожской областями.