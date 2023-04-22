



В День памяти здание Минобороны подсветят в честь погибших солдат

Здание министерства обороны в штабе вооруженных сил в Тель-Авиве подсветят в память о павших израильских солдатах в День памяти во вторник.



В министерстве говорят, что слово “Yizkor” (молитва скорби) будет проецироваться на верхней части здания, а на лицевой стороне будет указано число погибших военнослужащих - 24 213.



"Это часть центрального проекта Министерства обороны по увековечению памяти, в рамках которого на сайте " Yizkor " зажигаются виртуальные поминальные свечи", - говорится в заявлении.



Инициатива по освещению здания утверждена генеральным директором министерства Эялем Замиром, а ответственные за нее Департамент по делам семей и поминовения и Департамент логистики и имущества, добавляется в заявлении.

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В сообщении говорится, что инициатива по освещению здания одобрена генеральным директором министерства Эялем Замиром и возглавляется Департаментом семьи и памяти и Департаментом логистики и активов.

