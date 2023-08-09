



В деле о секс-шантаже Амоса Лузона замешан сын судьи

Израильские СМИ сообщают о новом повороте в деле о секс-шантаже известного израильского бизнесмена Амоса Лузона.



Сын судьи был доставлен на допрос по подозрению в причастности к вымогательству у бизнесмена. Это уже третий подозреваемый по данному делу. Утром 9 августа репортеры получили уведомление о том, что слушания перенесены из окружного суда в центрального округа в мировой суд в Тель-Авиве.



Двое жителей Кфар-Шмариху в возрасте 20 лет были арестованы вчера по подозрению в причастности к съемке и распространению видеоролика с вымогательством у бизнесмена Амоса Лузона. Кроме того, эти двое подозреваются в стрельбе по дому детей Лузона. На вопрос корреспондента 12-го канала, знает ли он их, Лузон ответил, что пока "понятия не имеет".

