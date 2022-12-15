



В Дании отменят государственный праздник ради укрепления обороны

Новое правительство Дании намерено отменить один из государственных праздников, чтобы увеличить оборонный бюджет.



Как сообщает ВВС, правительство отменит один из 11 государственных праздников Дании в надежде повысить производительность и экономическую активность.



Скорее всего будет отменен Store Bededag ("Великий молитвенный день"), который ежегодно выпадает на пятницу перед четвертым воскресеньем после Пасхи и был введен в качестве государственного праздника в 1686 году.



Эта мера уже вызвала критику общественности, особенно со стороны религиозной общины Дании.



Отвечая на вопрос о решении отменить праздник, премьер-министр Метте Фредериксен сказала: "В Европе идет война, и нам нужно укрепить нашу оборону… И это потребует от каждого внести немного больше".



Отмечается, что одним из приоритетов новой датской коалиции является достижение целевого показателя НАТО в размере 2% от ВВП на расходы на оборону на три года раньше запланированного срока. Вопрос обороны был в центре датских политических дебатов с момента вторжения России в Украину в начале этого года.

