



В ЦРУ назвали цель Путина: затянуть войну, чтобы истощить Запад

Президент РФ Владимир Путин не планирует завершать войну в Украине, наоборот, он хочет ее затянуть. И следующие несколько месяцев на фронте станут решающими. Такое мнение высказал директор ЦРУ Уильям Бернс.



По данным ЦРУ, Путин удваивает ставки и пытается истощить западных партнеров Украины.



"Путин выбирает более долгосрочный путь. Он удвоил ставки, потому что убежден, что может заставить время работать на него. Что он может истощить западных партнеров Украины", – цитирует Бернса журналист News Nation.

RUSSIA: “The Russian military is capable of making incremental gains - but it is our collective assessment - that they’re unlikely to be able to make significant strategic breakthroughs or sustain them through the remainder of this year.” BURNS. — Kellie Meyer (@KellieMeyerNews) March 9, 2023

Впрочем, директор ЦРУ убежден, что армии РФ не удастся достичь стратегических прорывов на фронте.



"Российские военные способны добиваться постепенных успехов, но наша общая оценка заключается в том, что они вряд ли смогут осуществить значительные стратегические прорывы или поддерживать их до конца этого года. Следующие несколько месяцев будут решающими на поле боя в Украине", – заявил Уильям Бернс, и подчеркнул необходимость продолжать оказывать Украине военную помощь.



Напомним, ранее Уильям Бернс

заявлял

, что Китай очень внимательно следит за Украиной и эта война может повлиять на мышление Китая относительно Тайваня.