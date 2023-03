Президент РФ Владимир Путин не планирует завершать войну в Украине, наоборот, он хочет ее затянуть. И следующие несколько месяцев на фронте станут решающими. Такое мнение высказал директор ЦРУ Уильям Бернс.



По данным ЦРУ, Путин удваивает ставки и пытается истощить западных партнеров Украины.



"Путин выбирает более долгосрочный путь. Он удвоил ставки, потому что убежден, что может заставить время работать на него. Что он может истощить западных партнеров Украины", – цитирует Бернса журналист News Nation.

RUSSIA: “The Russian military is capable of making incremental gains - but it is our collective assessment - that they’re unlikely to be able to make significant strategic breakthroughs or sustain them through the remainder of this year.” BURNS.

