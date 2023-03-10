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В ЦРУ назвали цель Путина: затянуть войну, чтобы истощить Запад
10.03.2023 08:45 Mignews | скрин: cia.gov

В ЦРУ назвали цель Путина: затянуть войну, чтобы истощить Запад

Президент РФ Владимир Путин не планирует завершать войну в Украине, наоборот, он хочет ее затянуть. И следующие несколько месяцев на фронте станут решающими. Такое мнение высказал директор ЦРУ Уильям Бернс.

По данным ЦРУ, Путин удваивает ставки и пытается истощить западных партнеров Украины. 

"Путин выбирает более долгосрочный путь. Он удвоил ставки, потому что убежден, что может заставить время работать на него. Что он может истощить западных партнеров Украины", – цитирует Бернса журналист News Nation.

Впрочем, директор ЦРУ убежден, что армии РФ не удастся достичь стратегических прорывов на фронте.

"Российские военные способны добиваться постепенных успехов, но наша общая оценка заключается в том, что они вряд ли смогут осуществить значительные стратегические прорывы или поддерживать их до конца этого года. Следующие несколько месяцев будут решающими на поле боя в Украине", – заявил Уильям Бернс, и подчеркнул необходимость продолжать оказывать Украине военную помощь.

Напомним, ранее Уильям Бернс заявлял, что Китай очень внимательно следит за Украиной и эта война может повлиять на мышление Китая относительно Тайваня.

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