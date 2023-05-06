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В Чехии прошел митинг за "выход из ЕС и НАТО"
06.05.2023 19:59 Наталья Богинская

В Чехии прошел митинг за "выход из ЕС и НАТО"

Несколько сотен человек в субботу собрались на Вацлавской площади в Праге, чтобы выразить протесты против действующего правительства и войны в Украине, а также потребовать выхода Чехии из Европейского Союза и НАТО. Об этом сообщает Novinky.

Организатором мероприятия выступил Ладислав Врабель, который еще с середины 2022 года устроил несколько аналогичных демонстраций.
"Ситуация в обществе намного хуже, чем была год назад. Ситуация сегодня такова, что сотни людей преследуются за свои политические взгляды", – заявил Врабель на митинге.

Протестующие на Вацлавской площади также держали плакаты с надписями "Мы хотим вернуть дешевую энергию" или "Долой НАТО".
 

В ответ на мероприятие на лестнице перед Национальным музеем, собрались оппоненты демонстрантов с плакатами "Мир наступит, когда победит Украина" или "Быстрая победа Украины = постоянный мир во всем мире". Кроме украинских и чешских флагов, перед музеем также можно было увидеть флаги НАТО и ЕС. Живой оркестр играл чешский, украинский и европейский гимны.
  Организатора пророссийских акций Ладислава Врабеля в апреле приговорили к четырем месяцам лишения свободы условно с отсрочкой на полтора года за распространение заявлений о планах Чехии применить ядерное оружие против России. Врабель был соорганизатором акции протеста 21 января 2023 года с участием нескольких сотен человек с лозунгами против тогда еще кандидата в президенты Петра Павела и за отставку действующего правительства.

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