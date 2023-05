В Чехии прошел митинг за "выход из ЕС и НАТО"

Несколько сотен человек в субботу собрались на Вацлавской площади в Праге, чтобы выразить протесты против действующего правительства и войны в Украине, а также потребовать выхода Чехии из Европейского Союза и НАТО. Об этом сообщает Novinky.



Организатором мероприятия выступил Ладислав Врабель, который еще с середины 2022 года устроил несколько аналогичных демонстраций.

"Ситуация в обществе намного хуже, чем была год назад. Ситуация сегодня такова, что сотни людей преследуются за свои политические взгляды", – заявил Врабель на митинге.



Протестующие на Вацлавской площади также держали плакаты с надписями "Мы хотим вернуть дешевую энергию" или "Долой НАТО".



A massive anti-government demonstration took place on Wenceslas Square in #Prague. The protesters took to the streets because of rising electricity prices and inflation. pic.twitter.com/eFviu4oDRZ