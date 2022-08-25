



В Чехии придумали, чем заменить "визовый бан" для россиян

В Чехии придумали, чем заменить "визовый бан" для россиян.



Чехия, которая сейчас главенствует в Совете ЕС, предложила государствам-членам усложинить выдачу виз россиянам в качестве компромисса, потому что некоторые страны ЕС не хотят запрещать выдачу документов.



Как сообщает Bloomberg, в Чехии предложили приостановить действие соглашений об упрощении визового режима с Россией и Беларусью.



Если решение будет принято, это по-прежнему позволит россиянам и белорусам подавать заявки на краткосрочный въезд, но увеличит время обработки виз, потребует больше документации и повысит расходы с 35 до 80 евро.