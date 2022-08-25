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В Чехии придумали, чем заменить "визовый бан" для россиян
25.08.2022 19:54 Ольга Белозерова

В Чехии придумали, чем заменить "визовый бан" для россиян

В Чехии придумали, чем заменить "визовый бан" для россиян.

Чехия, которая сейчас главенствует в Совете ЕС, предложила государствам-членам усложинить выдачу виз россиянам в качестве компромисса, потому что некоторые страны ЕС не хотят запрещать выдачу документов.

Как сообщает Bloomberg, в Чехии предложили приостановить действие соглашений об упрощении визового режима с Россией и Беларусью. 

Если решение будет принято, это по-прежнему позволит россиянам и белорусам подавать заявки на краткосрочный въезд, но увеличит время обработки виз, потребует больше документации и повысит расходы с 35 до 80 евро. 

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