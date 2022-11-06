



В Чехии поддержали создание специального трибунала для руководства России

Чехия поддержала создание специального трибунала над руководством России за военные преступления в Украине.

Об этом сообщил министр иностранных дел страны

Министерстве иностранных дел Чехии призвали к Ян Липавски в Twitter.

"Чехия - среди стран, выступающих за создание спецтрибунала над высшим политическим руководством России за преступления в Украине. Любые политические лидеры государства должны нести ответственность за развязывание войны", - отметил он.

По словам чешского внешнеполитического ведомства, РФ понимает исключительно язык силы, потому нет смысла вести переговоры с Москвой.

"Если мы хотим безопасности, то должны действовать правила, и мы должны обеспечивать их выполнение на международном уровне", - подчеркнул Липавски.