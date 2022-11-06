Новости » Политика
В Чехии поддержали создание специального трибунала для руководства России
06.11.2022 23:33 Алина Груднева

В Чехии поддержали создание специального трибунала для руководства России

Чехия поддержала создание специального трибунала над руководством России за военные преступления в Украине.

 
Об этом сообщил министр иностранных дел страны 
 
Министерстве иностранных дел Чехии призвали к Ян Липавски в Twitter.
 
"Чехия - среди стран, выступающих за создание спецтрибунала над высшим политическим руководством России за преступления в Украине. Любые политические лидеры государства должны нести ответственность за развязывание войны", - отметил он. 
 
По словам чешского внешнеполитического ведомства, РФ понимает исключительно язык силы, потому нет смысла вести переговоры с Москвой.
 
"Если мы хотим безопасности, то должны действовать правила, и мы должны обеспечивать их выполнение на международном уровне", - подчеркнул Липавски.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы