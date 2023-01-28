



В Чехии идет второй тур выборов президента: сайты атаковали российские хакеры

Во втором туре соперничают бывший премьер-министр Андрей Бабиш и генерал НАТО в отставке Петр Павел, имеющий преимущество в предвыборной гонке. Первые результаты голосования объявят уже в субботу, сообщает Чешское Радио.



Павел решительно выступил за дальнейшую военную помощь Украине против вторжения России. В то же время Бабиш известен тесными связями с венгерским президентом Виктором Орбаном, неоднократно отличавшимся скандальными заявлениями об Украине. Бабиш также опасается, что война в Украине может распространиться на Центральную Европу, и говорит о "посредничестве" в переговорах между Россией и Украиной.



Во время второго тура чешские сайты атаковали российские хакеры во главе с группой NoName057(16). Czech Radio. В частности, под атакой находились страницы кандидата на пост президента Петра Павела, сайт "Сторож государства" и сайт Министерства иностранных дел.



Компания по обеспечению безопасности Check Point предупредила, что такие атаки могут продолжаться в течение выходных. Серьезных последствий для информационной безопасности у атаки не замечено. Подобные атаки были зафиксированы и во время первого тура выборов.