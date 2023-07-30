



В Чехии арестовали имущество и активы российского миллиардера Евтушенкова

Чешские власти заблокировали счета и арестовали все имущество российского олигарха-миллиардера Владимира Евтушенкова, которого считают приближенным к российскому диктатору Владимиру Путину, сообщает CT24.



Управление финансового анализа Чехии приняло решение заблокировать банковские счета и заморозить активы российского миллиардера, который попал в санкционный список Чехии еще в прошлом месяце.



Отмечается, что Евтушенков "имеет связи с президентом России Владимиром Путиным и является самым известным российским бизнесменом, к которому Чехия применила санкции на сегодня".



СМИ резюмирует, что олигарх имеет недвижимость в курортном городе Карловы Вары, общая стоимость которой оценивается в более 500 миллионов чешских крон (почти 23 миллиона долларов США).



Миллиардер и его сын Феликс попали в санкционные списки Чехии за "систематическую деятельность, подрывающую или угрожающую территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины". Евтушенков руководит машиностроительным концерном АФК "Система", который является поставщиком минобороны РФ. Его сын - совладелец компании и активно участвует в ее деятельности. Состояние российского олигарха Forbes оценивает в $1,7 млрд.



В апреле Великобритания ввела санкции против семьи Евтушенкова, в том числе против его детей Феликса и Татьяны, а также жены. В июне Чехия также внесла Феликса и Владимира в санкционные списки.