



В Чечне построят деревню для палестинских беженцев

В Чечне состоялась церемония закладки капсулы перед строительством коттеджного поселка для палестинских беженцев.



По данным российских СМИ, в мероприятии участвовал глава Чечни Рамзан Кадыров.



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По его словам, в поселке будут пять многоквартирных домов на 35 квартир. Площадь жилья составит около 4200 кв.м. Кадыров пояснил, что дома будут находиться в Висаитовском районе Грозного.



"Мы и впредь будем активно содействовать дальнейшей адаптации наших братьев к жизни в Чеченской Республике, в том числе и в их трудоустройстве. Около 30 беженцев уже получили работу в сфере здравоохранения, для остальных организованы курсы русского языка", - добавил он.

