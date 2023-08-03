



В ЦАХАЛе взбешены офицером за приговор резервистам не явившимся на сборы



Канал КАН сообщает о том, что высший командный состав ЦАХАЛа “в бешенстве” от решения командира батальона, приговорившего двух резервистов, отказавшихся явиться на сборы к условному тюремному сроку.



Резервисты заявили, что отказываются от службы на сборах “в качестве акта протеста против правовой реформы”.



В ЦАХАЛе утверждают, что командир батальона, судивший двух резервистов, не явившихся на службу, сделал это без согласования с высшим командованием: "Речь не идет об обычном нарушении дисциплины, но об акте идеологического сопротивления".