



В ЦАХАЛе ответили на обвинения в дефиците бронетехники

Ряд израильских коммандос пожаловались на дефицит бронетехники ЦАХАЛа для борьбы с атаками, осуществляемыми террористами при помощи самодельных взрывных устройств иранского производства.



"Всем нам ясно, к чему все идет. Будет только хуже", - цитирует The Jerusalem Post их заявление.



Коммандос утверждают, что палестинские террористические организации получают все больше взрывных устройств, в то время, как ЦАХАЛ, особенно в Иудее и Самарии, сталкивается с проблемой вокруг наличия бронированных джипов.



В ответ на это заявление пресс-секретарь ЦАХАЛа сказал, что никакого дефицита в бронетехнике не наблюдается.



"Машины находятся на постоянном техническом обслуживании, чтобы гарантировать, что их эксплуатационные возможности остаются на высоком уровне", - сказал представитель ЦАХАЛа.