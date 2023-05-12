



В ЦАХАЛе извинились за смерть журналистки "Аль-Джазиры"

Представитель ЦАХАЛа Даниэль Хагари упомянул годовщину смерти журналистки Аль-Джазиры Ширин Абу Акле в интервью CNN в четверг.



В своих комментариях Хагари впервые извинился от имени ЦАХАЛа за смерть Абу Акле.



"Думаю, это возможность для меня сказать, что мы очень сожалеем о смерти Ширин Абу Акле", — сказал Хагари.



"Она была очень авторитетным журналистом. В Израиле мы ценим нашу демократию, а в демократии мы видим большую ценность в журналистике и свободной прессе. Мы хотим, чтобы журналисты чувствовали себя в безопасности, особенно в военное время, даже если они критикуют нас", - подчеркнул он.









