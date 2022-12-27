



В Бундестаге раскритиковали Шольца за позицию по передаче танков Украине

Отказ властей Германии передавать Украине танки очень большая ошибка. Канцлер Олаф Шольц несет ответственность за это. Об этом сообщает глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнесса Штрак-Циммерман в интервью RND.



"Отказ канцлера дать Украине танки в борьбе за выживание не только непонятный, но и тревожно недальновидный. Ситуация, особенно для мирного украинского населения, катастрофическая. Извините за оправдание, но почему мы не можем доставить танки. Особенно когда я слышу, что поставка танков была бы особой провокацией для России, но мы успешно поставили самоходные гаубицы, зенитные танки, артиллерийские системы и высокоэффективные противовоздушные системы, чтобы спасти тысячи жизней. Поэтому передача танков сейчас была бы важным дополнением к отвержению российских позиций", - рассказала Штрак-Циммерман.



По ее словам, очевидно, что российский нарратив срабатывает и мешает "некоторым в Канцелярии" предоставить Украине необходимые танки.

"Фантазирующий о том, что с Россией будет пересечена красная линия, рассказывает историю агрессора, а не жертв", - отметила Штрак-Циммерман.



Она акцентировала, что советники Шольца неукоснительно предлагают канцлеру блокировать передачу боевых танков и бронетранспортеров в Украине.

"Однако, канцлер Германии несет ответственность. Я считаю этот отказ очень большой ошибкой", - подытожила глава оборонного комитета.

Напомним, недавно канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия не будет в одностороннем порядке передавать Украине танки западного образца, и это условие сохранится и в следующем году.



Также канцлер Германии подчеркнул, что страна намерена продолжать поставку зенитных установок Gepard в Украину и работает над этим вопросом.