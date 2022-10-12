



В Брюсселе стартовало шестое заседание "Рамштайн"

Сегодня, 12 октября, в Брюсселе началось шестое заседание Контактной группы по обороне Украины. Главной темой повестки дня будет усиление противовоздушной обороны нашей страны. Об этом сообщил министр иностранных дел Алексей Резников.



"Начинаем работу в рамках оборонной контактной группы Украины - Рамштайн 6 и НАТО на уровне министров обороны. Также есть важные двусторонние встречи.



Пункт №1 сегодняшней повестки дня - усиление украинской противовоздушной обороны. Чувствую оптимизм. Следите за новостями", - пишет министр.



Также Резников перед заседанием в формате "Раммштайн" встретился с главой Пентагона Ллойдом Остином.



Остин заявил, что контактная группа из 50 стран является постоянным доказательством сплоченности мира вокруг них.



Напомним, не исключено, что одной из тем будет заявка Украины на вступление в НАТО.