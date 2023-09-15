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В Брюсселе прошел марш в годовщину смерти Махсы Амини
15.09.2023 21:49 Алина Груднева

В Брюсселе прошел марш в годовщину смерти Махсы Амини

В пятницу, 15 сентября, иранские эмигранты прошли маршем в Брюсселе в преддверии первой годовщины смерти Махсы Амини, убитой в Иране полицией нравов из-за нарушения правил ношения хиджаба.

Тысячи демонстрантов держали в руках фотографии молодой курдской женщины и многих других людей, убитых в ходе массовых протестов в Исламской Республики.

Протестующие призывали к свержению иранской режима и установлению демократии.

Организаторы демонстрации также потребовали от ЕС единой политики для привлечения аятолл к ответственности за репрессии.

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