В Брюсселе прошел марш в годовщину смерти Махсы Амини

В пятницу, 15 сентября, иранские эмигранты прошли маршем в Брюсселе в преддверии первой годовщины смерти Махсы Амини, убитой в Иране полицией нравов из-за нарушения правил ношения хиджаба.



Тысячи демонстрантов держали в руках фотографии молодой курдской женщины и многих других людей, убитых в ходе массовых протестов в Исламской Республики.



Протестующие призывали к свержению иранской режима и установлению демократии.



Организаторы демонстрации также потребовали от ЕС единой политики для привлечения аятолл к ответственности за репрессии.

Thousands march in Brussels on anniversary of Mahsa Amini's death: The Tehran government has accused the United States and Israel and their local agents of fomenting the unrest to destabilize Iran. JPost https://t.co/oOQfv0tjbL pic.twitter.com/aJeVKajbx6