Ракетная тревога в Зиким, южной промзоне Ашкелона, Натив Ха асара
Новости » Политика
В Брянской области отменили последние звонки в школах
15.05.2023 13:21 Ирина Демьянова

В Брянской области отменили последние звонки в школах

В школах Брянской области РФ, которая граничит с Украиной, отменили торжественные линейки на последний звонок 23 мая.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра образования региона Андрея Милехина, а также губернатор Белгородкой области Вячеслав Гладков в Telegram

В частности, последние звонки отменили в школах, расположенных в 15 км от границы с Украиной. 

В не приграничных районах области праздничные линейки должны состояться, но сообщается, что количество школьников на мероприятии ограничено − не более 300 человек.

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы