



В Брянской области отменили последние звонки в школах

В школах Брянской области РФ, которая граничит с Украиной, отменили торжественные линейки на последний звонок 23 мая.



Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра образования региона Андрея Милехина, а также губернатор Белгородкой области Вячеслав Гладков в Telegram



В частности, последние звонки отменили в школах, расположенных в 15 км от границы с Украиной.



В не приграничных районах области праздничные линейки должны состояться, но сообщается, что количество школьников на мероприятии ограничено − не более 300 человек.



