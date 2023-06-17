



В британской армии обдумывают отказ от традиционных воинских званий

Глава Генерального штаба Великобритании генерал Патрик Сандерс рассматривает возможность отказа от военных званий ”стрелок” и “гвардеец”, потому что они “мужские”. Исторические звания, используемые всемирно известными гвардейскими полками и даже собственным стрелковым полком командующего, могут быть заменены гендерно-нейтральными званиями.



Этот шаг вызван тем, что женщины-солдаты утверждают, что мужские звания заставляют их “чувствовать себя исключенными”. Однако, их оппонентки, служившие в ранее состоявших только из мужчин полках, возражают против этого плана.



“Не смейте трогать наше звание стрелка, мы гордимся им”, – говорят они.



Окончательное решение Командующего, ожидаемое в ближайшее время, может коснуться и Королевского флота. Военно-морской флот может быть вынужден отказаться от таких исторических званий, как “мичман” и “моряк”.



Генерал Сандерс обсудил вызывающий разногласия вопрос в подкасте Центра армейского руководства. По его мнению, поскольку “войны ведут нации, а не армии, важно, чтобы состав вооруженных сил отражал общество”.



“Если вы хотите использовать потенциал людей, люди должны чувствовать, что они могут быть самими собой”, – убежден генерал..