



В британских правительственных зданиях нет видеокамер китайского производства

Правительство Великобритании поручило государственным ведомствам не устанавливать в своих зданиях камеры наблюдения, произведенные китайскими фирмами. Это происходит на фоне сообщений о рисках безопасности, создаваемых китайскими компаниями в рамках кибер-тактики, принятой Пекином.



Министр Великобритании Оливер Доуден заявил в письменном отчете парламенту, что решение было принято после рассмотрения "текущих и будущих возможных рисков безопасности, связанных с установкой систем визуального наблюдения на правительственной территории".



"В ходе обзора был сделан вывод, что в свете угрозы для Великобритании и увеличения возможностей и возможности подключения этих систем необходимы дополнительные меры контроля", — сказал Оливер Дауден. — "Поэтому ведомствам было дано указание прекратить развертывание оборудования на секретных объектах, которое производится компаниями, подпадающими под действие Закона о национальной разведке Китайской Народной Республики", — говорится в обзоре, представленном Доуденом.



Более того, существующие камеры производства китайских компаний также будут немедленно сняты с государственных объектов, а ведомствам дано указание отключить их от всех систем.