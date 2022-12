В Британии заявили, что "Россия не хочет мира, а хочет покорить Украину"

Сегодняшний массированный ракетный обстрел Украины со стороны российских оккупантов еще раз доказывает, что РФ не хочет мира. Об этом заявила посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс в Twitter.



"Россия запустила ракеты по Украине, включая Киев и Львов. Ранены гражданские лица. РФ отвергает мирный план Зеленского. Россия не хочет мира с Украиной. Россия хочет покорить Украину", - написала она.



🇷🇺 missiles launched across 🇺🇦 including Kyiv and Lviv. Civilians injured. 🇷🇺 rejects @ZelenskyyUa peace plan. Russia does not want peace with Ukraine. Russia wants the subjugation of Ukraine.