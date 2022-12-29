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В Британии заявили, что "Россия не хочет мира, а хочет покорить Украину"
29.12.2022 13:49 Раиса Вовк

В Британии заявили, что "Россия не хочет мира, а хочет покорить Украину"

Сегодняшний массированный ракетный обстрел Украины со стороны российских оккупантов еще раз доказывает, что РФ не хочет мира. Об этом заявила посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс в Twitter.

"Россия запустила ракеты по Украине, включая Киев и Львов. Ранены гражданские лица. РФ отвергает мирный план Зеленского. Россия не хочет мира с Украиной. Россия хочет покорить Украину", - написала она.
 

Напомним, что сегодня россияне выпустили по Украине более 69 ракет, а силы ПВО уничтожили 54 из них. 

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