



В Британии завершилась коронация нового монарха: Чарльз III взошел на престол

В Лондоне завершилась коронация Чарльза III.



Торжественная церемония в Вестминстерском аббатстве длилась несколько часов, но британцы будут праздновать историческое событие еще два дня.



Впервые за 70 лет в Британии короновали нового монарха. Предыдущая подобная церемония состоялась в 1953 году, когда на престол взошла Елизавета II. Она вошла в историю как самый долгоправящий суверен, и исполняла обязанности до самой смерти – 8 сентября 2022 года.



Наследником Британской короны стал старший сын Елизаветы – Чарльз. Он был провозглашен королем 10 сентября 2022, а сегодня, 6 мая 2023, состоялась его коронация.



Мероприятие в Вестминстерском аббатстве собрало около 2 тысяч гостей. На церемонию было потрачено около 250 млн фунтов стерлингов, что стало самой большой суммой в истории.



Вместе с Чарльзом III также короновали и его супругу Камиллу.



Впервые с 1902 года коронация прошла в выходной день. Также британцы получили дополнительный выходной в понедельник, 8 мая. Кроме официальной части с церковной службой, в рамках коронации пройдет большой концерт и другие торжества.

