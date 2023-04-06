



В Британии впервые проведут тестирование системы оповещения

На территории Великобритании 23 апреля состоится общенациональное тестирование службы экстренного оповещения, сообщает Sky News.



В воскресенье, 23 апреля, в 15:00 на мобильных телефонах жителей Британии по всей стране появятся сообщения вместе со звуком и вибрацией, которые автоматически прекратятся через 10 секунд.



Людям нужно будет только нажать "ОК" или сваять оповещения, как любое другое, без дальнейших действий.



Уведомление будет звучать, даже если телефон включен в беззвучный режим.



Это первое общенациональное испытание услуги после пилотных проектов в двух регионах.



Правительство заявило, что оно будет использоваться в "чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни", включая экстремальные погодные явления, такие как лесные пожары и наводнения, наблюдавшиеся в прошлом году.



Подобные услуги уже используются в странах, таких как США, Канада и Япония.



Британское правительство заявило, что этот тест важен, поскольку он позволит убедиться, что люди могут распознать настоящее экстренное извещение, которое предоставит четкие инструкции о том, как реагировать в чрезвычайных ситуациях.



Но ожидается, что такие уведомления будут отправляться очень редко только тогда, когда существует непосредственная угроза жизни.



