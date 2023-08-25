



В Британии связали падение самолета Пригожина с концом власти Путина

Председатель британского парламентского комитета по вопросам обороны Тобиас Эллвуд считает, что после падения самолета главаря "ЧВК Вагнер" Евгения Пригожина российский президент Владимир Путин недолго будет оставаться у власти.



Об этом Эллвуд сказал в интервью телеканалу Sky News.



"Возможно, Пригожин и мертв, но ущерб нанесен, потому что он приподнял завесу над тем, насколько плохо шло вторжение Путина в Украину", - сказал британский парламентарий.



Тобиас Эллвуд заявил, что не согласен с оценкой некоторых аналитиков о том, что со смертью Евгения Пригожина "главная угроза для Путина исчезла" и российский президент может стать сильнее.



Он предложил другую точку зрения: что "устранение инакомыслящих в таких масштабах, как сейчас делает Путин", свидетельствует о том, что его доверие к ближайшему окружению исчезло.



Путин сейчас руководит через страх, а не через лояльность, и, что очень важно, российские олигархи и элита больше не видят в нем надежного гаранта своего статуса, считает депутат.



По его мнению, Путин глубоко унижен на многих фронтах: группа Вагнера была "очень грозным подразделением" в Украине и одним из немногих компетентных российских боевых подразделений, и теперь этого нет.



Эллвуд сказал, что взгляд на российскую историю говорит о том, что может произойти дальше: "Когда российский лидер теряет популярность среди элит, российская история демонстрирует, что слабость быстро и безжалостно используется".



"И я подозреваю, что его заменят, возможно, не в краткосрочной перспективе, но, безусловно, мяч уже в игре. Я подозреваю, что дни Путина очень сильно сочтены", – отметил он.

