



В Британии состоится первый в мире саммит по безопасности ИИ

Великобритания в этом году примет глобальный саммит по безопасности искусственного интеллекта. Кроме того, премьер-министр Риши Сунак и президент США Джо Байден обсудят эту технологию на своей встрече в четверг.



Об этом сообщили в правительстве Великобритании, пишет Reuters.



На саммите будут изучать риски, связанные с искусственным интеллектом, включая пограничные системы, и обсуждать, как их можно смягчить с помощью скоординированных на международном уровне действий, говорится в заявлении британского правительства.



Дата проведения мероприятия не указана.



Байден и Сунак, которые встретятся в четверг в четвертый раз за последние несколько месяцев, будут работать над координацией своих подходов к критически важным и новым технологиям с целью укрепления своей экономической безопасности, заявили британские и американские чиновники.



Американская технологическая компания Palantir Technologies, которая уже имеет более 800 сотрудников в Британии, отдельно объявит о планах сделать Великобританию своей новой европейской штаб-квартирой для разработки ИИ, сообщило британское правительство.



Правительства нескольких стран рассматривают вопрос о том, как смягчить опасности новой технологии, которая пережила бум инвестиций и потребительской популярности в последние месяцы после выпуска ChatGPT от OpenAI.



Регуляторы во всем мире пытаются разработать правила, регулирующие использование генеративного ИИ, который может создавать текст и изображения, влияние которого сторонники сравнивают с появлением интернета.



Напомним, Европейская комиссия в понедельник предложила обязать технологические компании вроде Google, Facebook и TikTok маркировать контент, созданный искусственным интеллектом, чтобы помочь пользователям выявлять дезинформацию.