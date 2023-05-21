



В Британии сказали, когда стартуют обучения украинских пилотов на F-16

Великобритания начнет обучение украинских пилотов полетам на истребителях F-16 уже этим летом.



По данным CNN, такое заявление, выступая на саммите G7 в Хиросиме, сделал премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак.



Он в очередной раз выразил поддержку обороны Украины от России, пояснив, что безопасность этой страны напрямую связана с безопасностью Европы.



"Украина должна не только выиграть войну, но и добиться справедливого и прочного мира", — подчеркнул Сунак.



Он также прокомментировал присутствие на саммите "Большой семерки" в Японии президента Украины Владимира Зеленского.



"Тот факт, что президент Зеленский стоит плечом к плечу со своими союзниками по G7, является посылом сигнала России и всему миру о том, что мы едины вокруг президента Зеленского и его народа и будем продолжать поддерживать его столько, сколько потребуется", — сказал Сунак.