В Британии сказали, когда стартуют обучения украинских пилотов на F-16
Великобритания начнет обучение украинских пилотов полетам на истребителях F-16 уже этим летом.
По данным CNN, такое заявление, выступая на саммите G7 в Хиросиме, сделал премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак.
Он в очередной раз выразил поддержку обороны Украины от России, пояснив, что безопасность этой страны напрямую связана с безопасностью Европы.
"Украина должна не только выиграть войну, но и добиться справедливого и прочного мира", — подчеркнул Сунак.
Он также прокомментировал присутствие на саммите "Большой семерки" в Японии президента Украины Владимира Зеленского.
"Тот факт, что президент Зеленский стоит плечом к плечу со своими союзниками по G7, является посылом сигнала России и всему миру о том, что мы едины вокруг президента Зеленского и его народа и будем продолжать поддерживать его столько, сколько потребуется", — сказал Сунак.