



В Британии объявили о неготовности к войне

Депутаты британского парламента считают, что вооруженные силы Соединенного Королевства не готовы к войне высокой интенсивности.



По данным BBC, об этом говорится в отчете комитета по вопросам обороны Палаты общин.



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По словам чиновников, правительство должно решить проблему дефицита личного состава и оборудования. Парламентарии обратили внимание на то, что британские военные увольняются быстрее, чем проходит набор.



"Хотя вопросом национальной гордости является то, что вооруженные силы всегда находят способ действовать, перенапряжение негативно влияет на готовность к ведению боевых действий высокой интенсивности из-за быстрого темпа операций и других обязательств", - сказано в отчете.



Комитет призвал Минобороны страны пересмотреть распределение средств на оборону, а также усовершенствовать процессы закупок для увеличения промышленного потенциала и производства боеприпасов не только для Украины, но и в контексте любой будущей войны.