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В Британии надеются, что коронация Чарльза поможет улучшить отношения с Китаем
11.03.2023 18:50 Ирина Демьянова

В Британии надеются, что коронация Чарльза поможет улучшить отношения с Китаем

Премьер-министр Британии хочет пригласить на коронацию Чарльза ІІІ одного из китайских чиновников. Событие намерены использовать для улучшения отношений между странами, пишет The Times.

Власти Британии рассчитывают, что коронация, на которую пригласят чиновников со всего мира, предоставит возможность для переговоров с Китаем.

При этом в Лондоне не ожидают, что мероприятие посетит лидер КНР Си Цзиньпин и, вероятнее всего, Пекин представит его советник Ван И. Он уже проводил переговоры с главой МИД Британии Джеймсом Клеверли во время Мюнхенской конференции по безопасности.

Как отмечает издание, британские чиновники считают, что коронация может дать возможность для более предметных переговоров без давления атмосферы официальной встречи.

 

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