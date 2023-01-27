



В Британии хотят запретить "веселящий газ", а Гонконг уже все решил

Британские министры рассматривают возможность запрета продажи и использования "веселящего газа".



По данным Министерства внутренних дел Соединенного Королевства, закись азота является одним из наиболее часто используемых наркотиков среди 16-24-летних.



Продажа газа из-за психоактивных эффектов уже является незаконной, однако хранить его пока что не запрещено. Закись азота широко используется в сфере общественного питания и медицинских учреждениях.



Правительство обратилось к Консультативному совету по злоупотреблению наркотиками (ACMD) с просьбой рассмотреть вопрос о том, следует ли считать владение веселящим газом преступлением еще в 2021 году. Сейчас официальные лица призвали комиссию ускорить предоставление своих выводов.



Пока в Британии думают по этому поводу, Гонконг объявил о намерении запретить закись азота, начиная со среды. Веселящий газ классифицировали как "опасный наркотик". Будут введены суровые наказания за его контрабанду, производство и хранение.



"Начиная с 1 февраля каннабидиол будет считаться опасным наркотиком и будет находиться под надзором и управлением в соответствии с Постановлением об опасных наркотиках", — сказано в заявлении.

