



В Британии думают готовиться к сценарию неожиданного распада РФ, - СМИ

В Британии всерьез задумались над подготовкой к сценарию возможного неожиданного распада РФ после бунта основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина, пишет The Times.



По данным издания, высокопоставленный правительственный чиновник сообщил, что "с самого начала вторжения одним из наиболее очевидных сценариев было то, что война может привести к политическим волнениям в России".



"Мы должны подождать и посмотреть, что будет дальше. Это может быть первая глава чего-то нового. Или для "Вагнера" все кончено. Мы должны подготовиться к целому ряду различных сценариев", - сказал он.



В свою очередь, министр кабинета министров Джон Глен позже заметил, что, хотя Великобритания неизменно поддерживает Украину, она не будет вмешиваться в собственные дела России.



"Очевидно, что в России очень нестабильная ситуация, но это, по сути, внутреннее дело", - сказал он.



Джон Форман, который с 2019 по 2022 год работал атташе по вопросам обороны Великобритании в посольстве Великобритании в Москве, сказал, что если бы переворот "Вагнера" был успешным, это оказался бы "наихудший сценарий".



"Вы должны быть осторожны со своими желаниями. Пригожин не какой-то либеральный миролюбивый демократ. Он фашист", - объяснил он.



Обсуждая удивление дипломатов по поводу скорости эскалации ситуации, он добавил: "Наша оценка заключалась в том, что это будет постепенно. Это не будет внезапный марш на Москву".

