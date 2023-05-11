



В Бразилии считают: Для достижения мира Украина и РФ должны уступить

Специальный советник президента Бразилии по международным делам провел встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Состоялась она после комментариев бразильского лидера, которые вызвали осуждение со стороны Киева, США и Европы.



Бывший министр иностранных дел Бразилии, а ныне советник бразильского лидера Селсу Аморим после встречи с украинским лидером заявил бразильской газете O Globo: беседа проходила в атмосфере "большого доверия", и Владимир Зеленский понял, что президент Луис Инасиу Лула да Силва "работает на мир".



По словам Аморим, он сказал Владимиру Зеленскому, что две страны должны учитывать, что для достижения соглашения необходимо прибегнуть к уступкам, пишет УНН.



"Достичь слияния будет нелегко. Обеим сторонам необходимо будет прийти к выводу, что цена войны больше, чем стоимость определенных уступок", - сказал Аморим O Globo.



"Конечно, Зеленский имеет свои позиции, но я думаю, что так мы продвигаемся. Сейчас должна быть группа стран, которые работают над этим вопросом, обсуждают и то, и другое, чтобы Украина и россия могли поговорить", - подчеркнул советник президента Бразилии.



По словам Аморим, послание, которое он передал Зеленскому, было преимущественно тем же посланием, которое он передал президенту РФ во время встречи, которая состоялась в Москве в начале прошлого месяца.



Напомним, ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва призвал к прекращению огня и предложил создать "клуб наций", включая Бразилию, для установления мира. В то же время он отказался предоставить оружие Украине, в комментариях возложил на Украину определенную вину за вторжение РФ и заявил, что США и Европа "стимулируют" боевые действия. Его замечания раскритиковали все эти стороны, что также вызвало вопросы о беспристрастности Бразилии в любых возможных мирных переговорах.



В прошлом месяце Аморим тайно съездил в Москву и встретился с Путиным. Позже Лула приветствовал министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в столице Бразилии.



После встречи представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби раскритиковал подход Бразилии к войне и то, что он лично встречался с Путиным и Лавровым, а с украинскими официальными лицами разговаривал только по телефону.



Критики утверждают, что позиция Бразилии направлена на то, чтобы избежать конфронтации с РФ, которая является основным поставщиком удобрений для ее соевых плантаций.