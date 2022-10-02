



В Бразилии проходят выборы президента

Сегодня в Бразилии проходят выборы президента, в результате которых демократическую страну может возглавить "левый" лидер.



Голосование является обязательным для более чем 156 миллионов бразильцев, имеющих право голоса, сообщает ВВС.



Действующий президент страны Жаир Болсонару (крайне правый) баллотируется на второй срок. Ему противостоит экс-президент Луис Инасиу Лула да Силва (представляет левые силы).



Результаты выборов ожидаются после закрытия избирательных участков в 17:00 (по местному времени).