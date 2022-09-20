



В Братиславе партия экс-премьера устроила протест против действующей власти

В столице Словакии во вторник состоялся протест под лозунгом "Правительство не беспокоится о народе", организованное партией бывшего премьер-министра Роберта Фицо.



Ранее Фицо призвал организовать "большой антиправительственный марш в Братиславе, где люди будут говорить о том, как правительство не беспокоится о них".



В обращении ко "всей словацкой оппозиции" Фицо также подчеркнул, что страна находится в "крайне глубоком конституционном, социальном и экономическом кризисе".



Участники протеста, как и партия Фицо, потребовали отставки действующего премьер-министра Эдуарда Гегера в связи с неудовлетворительной экономической политикой. По оценкам организаторов, на митинг у президентского дворца в Братиславе пришли около трех тысяч человек.



На время акции мэрия Братиславы усилила присутствие полиции, а также предупредила горожан об усложнении дорожного движения. О столкновениях или задержаниях не сообщалось.