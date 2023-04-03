



В больнице у беременной конфисковали печенье в силу нового закона о хамеце

Охранник больницы в центральном Израиле конфисковал некошерное печенье на Песах у беременной женщины, обратившейся в медицинский центр в воскресенье, за несколько дней до начала праздника, пишет Times of Israel.



Новый закон запрещает хамец (квасную пищу) в больницах в течение восьми дней Песаха, в течение которых евреи воздерживаются от таких продуктов, и оставляет на усмотрение директоров больниц “использовать собственное суждение о том, как уведомлять посетителей и персонал“, либо публикуя свои правила на их веб-сайте или с вывесками на входах, но прямо не разрешает охранникам обыскивать сумки пациентов или посетителей для обеспечения соблюдения политики.



Песах начинается в среду, 5 апреля, в этом году.



Несколько крупных больниц по всему Израилю заявили, что они действительно будут размещать вывески на территории больниц, но не будут обыскивать вещи, чтобы обеспечить соблюдение ограничений. Некоторые сказали, что устроят специальные места или шкафчики для всех, кто пожелает сохранить свой хамец.



Но в воскресенье, 12 канал сообщил, что сотрудник, стоявший у входа в больницу Ланиадо, частную религиозную больницу в Нетании, не позволил беременной высокого риска войти с пакетом вафель. От нее потребовалось оставить еду снаружи.



“Отпуск еще даже не начался. И в законе также ничего не говорится о том, что вы должны оставлять еду на улице. Больница действует против закона, — сказал разгневанный муж женщины 12 каналу. — Почему больница взяла на себя такую свободу действий? “



Муж, чье имя не разглашается, сказал, что у входа в больницу была установлена палатка, где пациенты и посетители должны были сдавать любую некошерную еду на Песах в обмен на билет, чтобы позже получить свою еду обратно, и получить разрешение на вход в больницу.



“Они сказали ей: “У тебя есть некошерная еда на Песах, оставь ее снаружи, и мы купим тебе билет“. У нее беременность с высоким риском, и нет смысла отправлять ее на срочное лечение без еды, чтобы поддерживать ее в течение дня“, — добавил он, пояснив, что его жена лечится в больнице каждые две недели в течение беременности.



“Это незаконное действие и противоречит закону хамец. Это просто возмутительно“, — продолжил он. По его словам, попытки получить разъяснения от руководства больницы остались без ответа.



Медицинский центр “Рамбам“ в Хайфе не указал, будет ли он отбирать хамец у людей, чтобы получить вход, но повесил у входа заметные вывески, говорящие о том, что есть шкафчики для людей, чтобы они могли оставить там свою пищу.



На его вывеске говорится, что израильский закон “запрещает“ квасную пищу на территории больницы.



Другие больницы надеются избежать конфликтов из-за еды.



Генеральный директор Тель-Авивского медицинского центра Сураски и больницы Ихилов профессор Ронни Гамзу предостерег от провокаций в общественной сфере, в том числе в государственных больницах, таких как Ихилов.



В официальном твите Гамзу охарактеризовал Ихилов как общественное учреждение, уважающее еврейские традиции. При этом он уточнил, что “мы никогда не проверяли сумки на наличие хамеца и не будем этого делать в этом году“. Он призвал израильтян к взаимному уважению в отношении религиозных различий.



Другие больницы выступили с заявлениями, в которых указывалось, что они будут соблюдать закон, но в них не было конкретики. Акцент был сделан на их преданности делу обслуживания пациентов из всех слоев общества, религиозного и этнического происхождения.



Медицинский центр Шиба в Тель-ха-Шомер — крупнейшая больница Израиля — не опубликовал заявление о том, как он будет применять новый закон. Представитель сказал, что больница завершает работу над своим планом и готовит соответствующее, чтобы поделиться с общественностью.





