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В Болгарии полностью закрыли порты для российских судов
06.04.2023 08:30 Ирина Демьянова

В Болгарии полностью закрыли порты для российских судов

Болгария в рамках директивы ЕС об исполнении санкций приняла решение закрыть для входа российских судов все свои порты, сообщает PortSEurope .

Соответствующий запрет начнет действовать с 8 апреля и будет распространяться на корабли, указанные в русском морском реестре судоходства.

К слову, сначала Болгария установила запрет на вход в свои порты для кораблей под флагом РФ с 17 апреля 2022 года. Эта мера была предусмотрена пятым пакетом санкций Евросоюза.

Однако, теперь действие запрета расширяется и на российские суда, ходящие по морям под флагами других стран – такие тоже есть.

 

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