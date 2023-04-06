



В Болгарии полностью закрыли порты для российских судов

Болгария в рамках директивы ЕС об исполнении санкций приняла решение закрыть для входа российских судов все свои порты, сообщает PortSEurope .



Соответствующий запрет начнет действовать с 8 апреля и будет распространяться на корабли, указанные в русском морском реестре судоходства.



К слову, сначала Болгария установила запрет на вход в свои порты для кораблей под флагом РФ с 17 апреля 2022 года. Эта мера была предусмотрена пятым пакетом санкций Евросоюза.



Однако, теперь действие запрета расширяется и на российские суда, ходящие по морям под флагами других стран – такие тоже есть.



