



В Болгарии обнаружили сеть из сотен сайтов, распространяющих фейки РФ

В Болгарии заметили большую сеть сайтов, созданных для распространения ложных новостей и дезинформации, в частности российской.



Как сообщает Euractiv, об этом стало известно из исследования болгарского аналитического центра Human and Social Studies Foundation, который специализируется на исследовании российской пропаганды в интернете.



Аналитики HSSF обнаружили сеть из почти 400 однотипных сайтов, которые, похоже, создали именно для того, чтобы транслировать российские нарративы на болгарскую аудиторию.



По их выводам, увеличение количества таких ресурсов – одна из причин быстрого роста объемов российской пропаганды в болгарском инфопространстве.



Так, к концу 2022 года, по сравнению с 2021, количество такого контента выросло почти в 20 раз. Аналитики отмечают, что главных всплесков было два – в начале и в конце года.



"В начале года сформировалась небольшая сеть агрегаторов, которые усиливали российские нарративы. К концу года она разрослась в огромную машину (идентифицировано 370 сайтов), что увеличило распространение каждого месседжа примерно в 400 раз", – отмечают авторы. Сайты скорее всего используют платформу Share4Pay, которая платит пользователям за распространение новостей с этих сайтов в соцсетях.



Аналитики заметили и чрезвычайно высокую активность в Facebook – тысячи постов на страницах в группах, получивших более 7,6 млн взаимодействий. Обычно это страницы, которые позиционируются как развлекательные или коммерческие, а не новостные.



По словам авторов исследования, не все месседжи российской дезинформации воспринимают одинаково. Так, убеждение о могуществе "второй армии мира", похоже, снижается, а положительное восприятие Путина обвалилось втрое. Однако лучше воспринимают нарративы о том, что, например, Болгария на стороне Украины, потому что болгарское правительство зависит от западных партнеров, что Запад "втянул Россию в войну", что военная помощь Украине втягивает Болгарию в войну.



