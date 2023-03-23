



В Бней-Браке начался марш протеста: первое видео

Вечером, 23 марта, сотни протестующих начали марш протеста против правовой реформы в Бней-Браке.



В сети опубликовали первое видео.



Демонстранты идут с израильским флагами и скандируют лозунги против "судебной революции".

