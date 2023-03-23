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В Бней-Браке начался марш протеста: первое видео
23.03.2023 19:18 Алина Груднева

В Бней-Браке начался марш протеста: первое видео

Вечером, 23 марта, сотни протестующих начали марш протеста против правовой реформы в Бней-Браке.

В сети опубликовали первое видео.

Демонстранты идут с израильским флагами и скандируют лозунги против "судебной революции".
 

Ранее сотни протестующих собрались на стоянке стадиона в Рамат-Гане, готовясь к маршу.

Днем премьер-министр и президент призвали жителей Бней-Брака не реагировать на какие-либо провокации со стороны протестующих и держаться подальше от марша, чтобы избежать насилие.

За порядком следят полицейские, которые были размещены вдоль маршрута марша.

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