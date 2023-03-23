В Бней-Браке начался марш протеста: первое видео
Вечером, 23 марта, сотни протестующих начали марш протеста против правовой реформы в Бней-Браке.
В сети опубликовали первое видео.
Демонстранты идут с израильским флагами и скандируют лозунги против "судебной революции".
Ранее сотни протестующих собрались на стоянке стадиона в Рамат-Гане, готовясь к маршу.
החלה צעדת המחאה בבני ברק | לידיעה המלאה >>> https://t.co/UFFmPd6zL6@daniel_elazar pic.twitter.com/MvJYO9et9O— כאן חדשות (@kann_news) March 23, 2023
Днем премьер-министр и президент призвали жителей Бней-Брака не реагировать на какие-либо провокации со стороны протестующих и держаться подальше от марша, чтобы избежать насилие.
За порядком следят полицейские, которые были размещены вдоль маршрута марша.