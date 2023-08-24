



В Бней-Браке перекроют движение из-за демонстрации против дискриминации женщин

Согласно данным полиции, вечером 24 августа в Бней-Браке будет перекрыто движение транспорта на нескольких улицах из-за проведения демонстрации в поддержку равноправия женщин.



С 19:00 до 23:00 будут закрыты следующие улицы:

Шешет ха-Ямим, начиная с Бен-Гуриона и до Мивца Кадеш, включая входы на стадион и торговый центр “Аялон”;

Абу Хацира от перекрестка Мивца Кадеш до улицы Жаботинского;

Жаботинского от раввина Кука до Бен-Гуриона;

рабби Акивы от раввина Кука до улицы Жаботинского.



В зависимости от места проведения демонстрации можно будет ехать по улицам, пересекающим перекрытые дороги.