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В Бней-Браке перекроют движение из-за демонстрации против дискриминации женщин
24.08.2023 13:02 Наталья Богинская

В Бней-Браке перекроют движение из-за демонстрации против дискриминации женщин

 
Согласно данным полиции, вечером 24 августа в Бней-Браке будет перекрыто движение транспорта на нескольких улицах из-за проведения демонстрации в поддержку равноправия женщин. 
 
С 19:00 до 23:00 будут закрыты следующие улицы: 
  • Шешет ха-Ямим, начиная с Бен-Гуриона и до Мивца Кадеш, включая входы на стадион и торговый центр “Аялон”; 
  • Абу Хацира от перекрестка Мивца Кадеш до улицы Жаботинского; 
  • Жаботинского от раввина Кука до Бен-Гуриона;
  • рабби Акивы от раввина Кука до улицы Жаботинского.  
 
В зависимости от места проведения демонстрации можно будет ехать по улицам, пересекающим перекрытые дороги. 
 

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