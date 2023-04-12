



В ближайшие время Украина получит Leopard 2 от Испании

Испания планирует отправить шесть Leopard 2A4 в Украину в ближайшие дни. Еще четыре танка находятся в ремонте. Об этом заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес.



"В ближайшие дни шесть Leopard 2A4 отправятся в Украину", - рассказала глава оборонного ведомства.



Она отметила, что доставка танков будет осуществляться по морю и завершится до конца апреля.



По словам чиновницы, помимо танков, Украине также предоставят 20 бронетранспортеров.



"Есть еще четыре Leopard, которые уже находятся в ремонте, чтобы их можно было доставить как можно скорее", - добавила министр.



Напомним, ранее стало известно, что в Испании на прошлой неделе почти 200 украинских военных завершили обучение в пехотной академии Толедо.



Также мы писали, что Испания пообещала передать Украине первые танки Leopard 2 уже после Пасхи, 9 апреля.

