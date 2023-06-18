



В ближайшие дни Бен-Гвир объявит Коби Шабтаю о прекращении его полномочий

На предстоящей неделе министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир вызовет начальника полиции Коби Шабтая и сообщит ему о прекращении его полномочий и о назначении нового начальника полиции.



Сообщение об этом опубликовал 12-й канал изриальского ТВ.



Отношения между Бен-Гвиром и Шабтаем давно не ладятся, и ожидается, что разговор об отставке будет непростым и будет включать в себя обвинения.



По оценкам журналистов, Бен-Гвир обвинит Шабтая в неспособности искоренить преступность в арабском обществе, а также в провале создания Национальной гвардии - несмотря на сильное желание министра содействовать этому. Кроме того, Бен-Гвир заявил комиссару, что решил не увеличивать численность специальных подразделений полиции (Ясам и Йоав).