



В ближайшее время Украина получит еще три системы ПВО Iris-T

Германия в ближайшее время передаст Украине еще три системы противовоздушной обороны Iris-T. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц во время 5-го немецко-украинского экономического форума.



Глава немецкого правительства отметил, что Берлин уже передал Киеву современную систему ПВО Iris-T.



"Еще три таких системы будут доставлены в ближайшее время", - заявил он, добавив, что "вместе с нашими партнерами мы будем поддерживать Украину до тех пор, пока это необходимо".



Также Шольц подчеркнул, что Германия твердо стоит на стороне украинцев и будет поддерживать с политической, финансовой, гуманитарной и экономической точек зрения.



Напомним, ранее сообщалось, что немецкая система ПВО IRIS-T была размещена на южном направлении. В свете массированных российских ударов президент Владимир Зеленский говорил, что эта система хорошо себя показала. При этом премьер Украины Денис Шмыгаль отмечал, что немецкая система противовоздушной обороны уже спасла много жизней в Киевской области.